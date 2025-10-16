Evento de Jiu-Jitsu consagrou diversos campeões e a Alliance entre equipes(Foto: Iury Foto)
O evento reuniu cerca de 7,5 mil pessoas no Barra Shopping Sul, entre competidores e fãs vindos de diversos países e regiões do Brasil. A movimentação de atletas, famílias e equipes técnicas ao longo da semana impactou positivamente os setores de hospedagem, alimentação e transporte da capital gaúcha, fortalecendo a imagem de Porto Alegre como um dos polos esportivos do país.
A secretária de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Eventos de Porto Alegre, Fernanda Barth, destacou o impacto social e econômico da competição:
“O esporte salva vidas. E o jiu-jitsu é um exemplo vivo disso. Ver Porto Alegre recebendo uma etapa do Abu Dhabi Jiu-Jitsu Pro, com mais de mil atletas de toda a América do Sul e mais de 200 crianças de projetos sociais participando, mostra a força e o impacto que o esporte tem na nossa cidade. Queremos que Porto Alegre seja reconhecida como uma cidade amiga do jiu-jitsu, que valoriza e apoia quem ensina, quem compete e quem transforma vidas através do tatame. Esse evento é uma demonstração de que o esporte forma caráter, ensina respeito e constrói uma sociedade melhor", afirmou.
Quem também teve uma importante contribuição na realização da etapa foi o deputado federal Zucco.
“Tive a honra de prestigiar a etapa Porto Alegre da AJP Tour Brasil, uma das mais importantes competições do circuito internacional de jiu-jítsu, reunindo grandes atletas em busca da vaga para a final em Abu Dhabi. O evento foi marcado por alto nível técnico, espírito esportivo e demonstrações de disciplina que engrandecem ainda mais a modalidade. O jiu-jítsu é uma escola de valores, onde se forjam campeões dentro e fora dos tatames. Parabenizo todos os competidores, organizadores e apoiadores, e reafirmo meu compromisso de seguir valorizando o esporte como política de transformação social", exaltou.
Confira abaixo os campeões na faixa-preta:
Masculino:
-Adulto
Peso Pena (–56kg): Kalleu Rodrigues (Brasil) – Eternidade
Leve (–69kg): Thiago Ortiz (Austrália) – Academia de Artes Marciais Ortiz
Peso Médio (–77kg): Mateus Ruiz (Argentina) – Clube de Lótus
Peso Médio (–85kg): Vinícius Martins (Brasil) – Alliance / Alliance Internacional
Super Pesado (–120kg): Rodrigo Rojas (Brasil) – Escola de Treino de BJJ
-Master 1
Leve (–69kg): Rafael Bischoff (Brasil) – Associação Sylvio Behring
Peso Médio (–77kg): Daniel Pregot (Argentina) – GFTeam / GFTeam Internacional
Peso Médio (–85kg): Fábio Pulita (Brasil) – Alliance / Alliance Internacional
Meio Pesado (–94kg): Leonardo Iturralde (Equador) – União Arte Suave
Super Pesado (–120kg): Thiago Wilenz (Brasil) – Alliance / Alliance Internacional
-Master 2
Peso Médio (–77kg): Leo Borges (Brasil)
Peso Médio (–85kg): Fernando Herz (Brasil) – Alliance / Alliance Internacional
Meio Pesado (–94kg): Diego Felipe Gevaerd (Brasil) – Alliance / Alliance Internacional
Super Pesado (–120kg): Ramon Rost (Brasil) – Equipe A
Feminino:
-Adulto
Leve (–62kg): Natalia Zumba de Souza (Brasil) – JFC Almeida JJ
Médio (–70kg): Sabatha Santos (Brasil) – Fratres Brazilian Jiu-Jitsu
Pesado (–95kg): Yara Nascimento (Brasil) – M.O.D UAE
