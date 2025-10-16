Evento de Jiu-Jitsu consagrou diversos campeões e a Alliance entre equipes - (Foto: Iury Foto)

Publicado 16/10/2025 11:00 | Atualizado 16/10/2025 12:37

A Alliance foi a grande campeã do South America da Abu Dhabi Jiu-Jitsu Pro (AJP), realizado neste fim de semana em Porto Alegre. A equipe conquistou o primeiro lugar entre as academias com seis medalhas de ouro, três de prata e uma de bronze. Em seguida vieram a Command Group, na segunda colocação, e a Scorpyon BJJ, em terceiro. O Brasil também teve desempenho dominante, garantindo 16 medalhas de ouro, enquanto Austrália e Chile levaram uma para cada.



O evento reuniu cerca de 7,5 mil pessoas no Barra Shopping Sul, entre competidores e fãs vindos de diversos países e regiões do Brasil. A movimentação de atletas, famílias e equipes técnicas ao longo da semana impactou positivamente os setores de hospedagem, alimentação e transporte da capital gaúcha, fortalecendo a imagem de Porto Alegre como um dos polos esportivos do país.