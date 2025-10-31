Deiveson Figueiredo é ex-campeão peso-mosca do UFC(Foto: Reprodução UFC)
“Hoje sofri um acidente. Estava eu seguindo na Rua Quintino Bocaiuva, indo sentido à Gentil Bitencourt. Uma moça em alta velocidade, aparentemente parecia estar em fuga, surgiu de uma rua secundária, nome Caripuna, atingindo o meio do meu veículo, fazendo o carro que eu estava capotar por várias vezes”, escreveu o atleta nas redes sociais.
Deiveson também agradeceu por ter escapado sem ferimentos graves e publicou imagens do carro destruído: “Obrigado, Deus. Livramento hoje e sempre”, completou o ex-campeão peso-mosca e atualmente lutador do peso-galo do Ultimate.
Aos 37 anos, Deiveson voltou a vencer em sua última aparição, no início de outubro, quando venceu Montel Jackson por decisão dividida no UFC Rio. O ex-campeão encerrou uma série de duas derrotas.
