Deiveson Figueiredo é ex-campeão peso-mosca do UFC(Foto: Reprodução UFC)

Mais artigos de O Dia
O Dia
O ex-campeão do UFC Deiveson Figueiredo sofreu um acidente de carro nesta quinta-feira (30), em Belém, no Pará. Segundo o próprio lutador, o veículo em que ele estava foi atingido por outro automóvel e capotou diversas vezes. Apesar do susto, o “Daico” afirmou estar bem e classificou o episódio como um “livramento”.

“Hoje sofri um acidente. Estava eu seguindo na Rua Quintino Bocaiuva, indo sentido à Gentil Bitencourt. Uma moça em alta velocidade, aparentemente parecia estar em fuga, surgiu de uma rua secundária, nome Caripuna, atingindo o meio do meu veículo, fazendo o carro que eu estava capotar por várias vezes”, escreveu o atleta nas redes sociais.
Carro de Deiveson capotou várias vezes após contato com outro veículo - (Foto: Reprodução)
Carro de Deiveson capotou várias vezes após contato com outro veículo (Foto: Reprodução)

Deiveson também agradeceu por ter escapado sem ferimentos graves e publicou imagens do carro destruído: “Obrigado, Deus. Livramento hoje e sempre”, completou o ex-campeão peso-mosca e atualmente lutador do peso-galo do Ultimate.
Leia Mais

Aos 37 anos, Deiveson voltou a vencer em sua última aparição, no início de outubro, quando venceu Montel Jackson por decisão dividida no UFC Rio. O ex-campeão encerrou uma série de duas derrotas.
fotogaleria
Deiveson Figueiredo é ex-campeão peso-mosca do UFC
Carro de Deiveson capotou várias vezes após contato com outro veículo