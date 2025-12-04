Diego Lopes e Jean Silva se encontraram no UFC San Antonio neste ano, em um duelo intenso (Foto: Reprodução)

Mais artigos de O Dia
O Dia
Jean Silva voltou a provocar Diego Lopes após a confirmação de que o brasileiro terá uma nova chance de disputar o cinturão peso-pena do UFC. O manauara, que venceu o "Lord" por nocaute técnico neste ano, fará a revanche contra o campeão Alexander Volkanovski no dia 31 de janeiro, na Austrália, na luta principal do UFC 325.

Em entrevista ao canal “Larte Vianna na Área – MMA”, Jean exaltou seu próprio papel na divisão. O atleta da Fighting Nerds se colocou como o grande destaque atual do peso-pena: “Achei incrível (a escolha do Diego Lopes como desafiante). Ele ganhou de um cara com nome que estava levando a categoria nas costas em hype: eu. Não tinha outro nome, nem o Volkanovski como campeão hypava a categoria como eu”, disparou.
Leia Mais

Até o revés para Diego, Jean colecionava cinco vitórias seguidas no Ultimate - sendo todas pela via rápida. A provocação reforça a rivalidade que tem tudo para ter novos capítulos no futuro.

Enquanto Diego Lopes se prepara para enfrentar novamente Volkanovski, Jean Silva também tem compromisso marcado uma semana antes, no UFC 324, quando encara o britânico Arnold Allen. Uma vitória pode aproximá-lo de uma futura disputa de cinturão — e, possivelmente, de uma revanche com Diego, caso o "Franja" vença Volka.