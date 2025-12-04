Diego Lopes e Jean Silva se encontraram no UFC San Antonio neste ano, em um duelo intenso - (Foto: Reprodução)

Diego Lopes e Jean Silva se encontraram no UFC San Antonio neste ano, em um duelo intenso (Foto: Reprodução)

Publicado 04/12/2025 19:00 | Atualizado 04/12/2025 19:57

Jean Silva voltou a provocar Diego Lopes após a confirmação de que o brasileiro terá uma nova chance de disputar o cinturão peso-pena do UFC. O manauara, que venceu o "Lord" por nocaute técnico neste ano, fará a revanche contra o campeão Alexander Volkanovski no dia 31 de janeiro, na Austrália, na luta principal do UFC 325.



Em entrevista ao canal “Larte Vianna na Área – MMA”, Jean exaltou seu próprio papel na divisão. O atleta da Fighting Nerds se colocou como o grande destaque atual do peso-pena: “Achei incrível (a escolha do Diego Lopes como desafiante). Ele ganhou de um cara com nome que estava levando a categoria nas costas em hype: eu. Não tinha outro nome, nem o Volkanovski como campeão hypava a categoria como eu”, disparou.