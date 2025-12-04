Diego Lopes e Jean Silva se encontraram no UFC San Antonio neste ano, em um duelo intenso (Foto: Reprodução)
Em entrevista ao canal “Larte Vianna na Área – MMA”, Jean exaltou seu próprio papel na divisão. O atleta da Fighting Nerds se colocou como o grande destaque atual do peso-pena: “Achei incrível (a escolha do Diego Lopes como desafiante). Ele ganhou de um cara com nome que estava levando a categoria nas costas em hype: eu. Não tinha outro nome, nem o Volkanovski como campeão hypava a categoria como eu”, disparou.
Até o revés para Diego, Jean colecionava cinco vitórias seguidas no Ultimate - sendo todas pela via rápida. A provocação reforça a rivalidade que tem tudo para ter novos capítulos no futuro.
Enquanto Diego Lopes se prepara para enfrentar novamente Volkanovski, Jean Silva também tem compromisso marcado uma semana antes, no UFC 324, quando encara o britânico Arnold Allen. Uma vitória pode aproximá-lo de uma futura disputa de cinturão — e, possivelmente, de uma revanche com Diego, caso o "Franja" vença Volka.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.