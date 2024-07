Veja os atletas que representarão o Rio e os clubes cariocas na Olimpíada de Paris

Rio - A Olimpíada de Paris terá início nesta sexta-feira (26) e a expectativa por um bom desempenho do Brasil é alta. Será a terceira maior delegação do país na história dos Jogos, com 277 atletas, sendo mais de 50 do Rio. Alguns, de maior destaque, carregam consigo a esperança do povo brasileiro por uma medalha de ouro olímpica. Na galeria acima, O DIA listou todos os esportistas fluminenses e representantes de clubes cariocas nos Jogos.

Participou da reportagem o estagiário Theo Faria, sob supervisão de Lucas Felbinger

