Maria Fernanda garantiu vaga na final dos 400m livre feminino na natação - AFP

Publicado 27/07/2024 11:36

Paris - Maria Fernanda conseguiu um feito histórico no primeiro dia de competições dos Jogos Olímpicos de Paris 2024. A nadadora se tornou a sexta mulher brasileira a alcançar uma final em piscina na história das Olimpíadas, sendo apenas a segunda nos 400m livre, algo que não acontecia desde Londres 1948.

Com a final nos 400m livre, Maria Fernanda quebrou um jejum de 76 anos. A última vez que uma mulher brasileira disputou a decisão dessa categoria foi Piedade Coutinho, que foi 5ª colocada em Berlim 1936 e 6ª colocada em Londres 1948.

"Feliz não é a palavra que eu descreveria, mas eu estou satisfeita. Não foi meu melhor tempo (4min02s86, recorde sul-americano) e eu tenho feito toda a adaptação para já fazer o melhor da vida pela manhã então eu tenho certeza que errei alguma coisa. Agora é analisar e depositar mais 110% na piscina", disse.

A disputa por medalha acontece neste sábado (27), às 15h50 (de Brasília). Na decisão, Maria Fernanda terá pela frente a americana Ketie Ledecky e a australiana Ariarne Titmus, favoritas a medalha de ouro. Também disputam americana Paige Madden, as australianas Erika Fairweather e Jamie Perkins, além da canadense Summer McIntosh e a alemã Isabel Gose.

Maria Fernanda conquistou três medalhas de prata nos Jogos Pan-Americanos de Santiago, no ano passado. A nadadora brasileira ficou com o segundo lugar no pódio nas provas do 200m livre, 400m livre e 4x200m livre.

Mulheres finalistas na piscina nos Jogos Olímpicos:



Piedade Coutinho (400m livre) - 5ª em Berlim 1936 e 6ª em Londres 1948

Joanna Maranhão (400m medley) - 5ª em Atenas 2004

Flávia Delaroli (50m livre) - 8ª em Atenas 2004

Gabriella Silva (100m borboleta) - 7ª em Beijing 2008

Etiene Medeiros (50m livre) - 8ª na Rio 2016