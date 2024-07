Gabriel Medina busca primeira medalha olímpica da carreira - William Lucas / Time Brasil

Gabriel Medina busca primeira medalha olímpica da carreiraWilliam Lucas / Time Brasil

Publicado 29/07/2024 11:55

Paris - Gabriel Medina não terá um caminho fácil em busca da inédita medalha olímpica da carreira. Classificado para as oitavas de final do surfe masculino, o tricampeão mundial reencontrará o algoz da semifinal dos Jogos Olímpicos de Tóquio 2021.

Em 2021, Gabriel Medina e Kanoa Igarashi protagonizaram um duelo bastante polêmico na semifinal. O brasileiro foi derrotado e deixou as águas se sentindo lesado pelo critério de avaliação dos juízes. A reclamação persistiu após a derrota na disputa pelo bronze contra o australiano Owen Wright.

No mesmo ano dos Jogos de Tóquio, Medina foi tricampeão mundial de surfe. Nos anos seguintes, no entanto, sofreu com depressão e lesões. Ele ficou quase dois anos sem vencer uma etapa, encerrando o jejum somente no ano passado. Em 2024, venceu o ISA Games e se garantiu em Paris.

Medina deu a volta por cima e tem um bom histórico em Teahupo'o, no Taiti. Desde 2014, foram oito etapas disputadas no local, com dois títulos e quatro vices, além de dois bronzes. Não houve disputa em 2020 e 2021, e em 2022 ele não participou. Portanto, a última vez que ficou fora do pódio por lá foi em 2013.

O Brasil chega às oitavas de final do surfe completo, tanto no masculino quanto no feminino. Medina encara Igarashi nesta segunda-feira (29), às 16h24 (de Brasília). Filipe Toledo, João Chianca, Tati Weston-Webb, Luana Silva e Tainá Hinckel também vão para a água nesta fase.

Programação do surfe:

14h36: Inaba Reo (JPN) x Filipe Toledo (BRA)

16h24: Gabriel Medina (BRA) x Kanoa Igarashi (JPN)

17h00: João Chianca (BRA) x Ramzi Boukrian (MAR)

21h48: Caitlin Simmers (USA) x Tatiana Weston-Webb (BRA)

22h24: Luana Silva (BRA) x Tainá Hinckel (BRA)