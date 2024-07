Ana Luiza Caetano avançou de fase nos Jogos Olímpicos de Paris 2024 - AFP

Publicado 30/07/2024 08:04 | Atualizado 30/07/2024 08:39

Paris - Ana Luiza Caetano segue surpreendendo em sua primeira experiência olímpica. A carioca, de 21 anos, venceu a eslovena Zana Pintaric por 6 a 2, nesta terça-feira (30), na Esplanade des Invalides, no centro da capital francesa.

No tiro com arco, os atletas disputam três sets com três flechas cada. O vencedor do somatório leva dois pontos pela vitória no set. A eslovena começou na frente e liderou a primeira parcial por 29 a 26, abrindo 2 a 0 no placar da partida.

Porém, Ana Luiza Caetano reagiu. Nos dois sets seguintes, foi amplamente superior com duplo 27 a 25, além da vitória por 28 a 27 no último set. A atleta brasileira enfrenta Syaqiera Mashayikh, da Malásia, por uma vaga nas oitavas de final, a partir das 8h05 (de Brasília).