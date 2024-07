Ketleyn Quadros foi eliminada nas oitavas de final do judô nos Jogos Olímpicos de Paris 2024 - AFP

Publicado 30/07/2024 07:52 | Atualizado 30/07/2024 07:56

Paris - Fim do sonho da segunda medalha olímpica da carreira de Ketleyn Quadros. A judoca brasileira, de 36 anos, foi derrotada pela francesa Clarisse Gbegnenou, atual campeã olímpica, nesta terça-feira (30), na Arena Campo de Marte, pelas oitavas de final da categoria até 63kg no judô.

Foi um combate muito difícil. Ketleyn se arriscou, mas não conseguiu encaixar golpes. A brasileira ficou pendurada com dois shidos e precisava de um golpe para avançar. Porém, a três segundos do fim, Clarisse acertou um Waza-ari e assegurou a vaga nas quartas de final.

Ketleyn Quadros disputa as Olimpíadas pela terceira vez. Ela foi medalhista de bronze nos Jogos Olímpicos de Pequim 2008, na categoria até 57kg. No ano passado, foi bronze na categoria até 63kg nos Jogos Pan-Americanos de Santiago. Ela foi a porta-bandeira do Brasil em Tóquio 2020.