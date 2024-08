Lissandra Martins foi eliminada na fase classificatória do salto em distância - AFP

Publicado 06/08/2024 07:50

Paris - Não deu para o Brasil no salto em distância feminino. Eliane Martins e Lissandra Campos ficaram longe do índice classificatório e foram eliminadas da competição, nesta terça-feira (6), no Stade de France, na capital francesa.

Eliane Martins obteve o melhor resultado entre as brasileiras. Ela foi a primeira a competir e já no primeiro salto atingiu a marca de 6m36, mas não conseguiu melhorar a marca.

Já Lissandra Campos saltou sobre 6m02 em sua segunda tentativa e ficou em último lugar na segunda bateria. A saltadora sentiu um problema muscular na última tentativa e desistiu.