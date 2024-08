Luiz Maurício bateu recorde sul-americano de lançamento de dardo - AFP

Publicado 06/08/2024 07:40 | Atualizado 06/08/2024 08:01

Paris - O Brasil terá um representante na final do lançamento de dardo. Luiz Maurício superou a distância classificatória de 84 metros após lançar 85m91, bateu o recorde sul-americano e garantiu vaga na decisão da modalidade. Já Pedro Henrique, por sua vez, ficou pelo caminho com a marca de 79m46.

Luiz Maurício apresentou boas marcas em todos os lançamentos. Na primeira tentativa, bateu 81m62 e já entrou entre os 12 melhores semifinalistas. Já no segundo arremesso, melhorou o índice com 83m21. Por fim, superou a marca classificatória com 85m91 e bateu o recorde sul-americano.

Já Pedro Henrique, por sua vez, ficou pelo caminho. O brasileiro lançou a distância de 79m46 e ficou longe do índice classificatório. Ele foi o décimo colocado da primeira bateria e precisava torcer contra quase todos os rivais da segunda bateria, mas já nas primeiras tentativas foi eliminado.