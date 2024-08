Influenciadora Ana Paula Oliveira - Reprodução / Instagram

Influenciadora Ana Paula OliveiraReprodução / Instagram

Publicado 06/08/2024 08:00

Rio - A ex-participante do reality "A Grande Conquista", da TV Record, Ana Paula Oliveira apostou em unhas decoradas com folhas de ouro com símbolos dos Jogos Olímpicos para entrar no clima das Olimpíadas e torcer pelos brasileiros na busca por medalhas. Para comemorar a medalha de ouro da Beatriz Souza no Judô, Ana Paula decidiu pintar as unhas com ouro.

"Sou com certeza uma beauty addict, sempre adorei esportes olímpicos e poder estilizar minhas unhas com símbolos das Olimpíadas me faz entrar mais no clima," declara Ana Paula. A influenciadora contou ter gasto cerca de R$ 2 mil reais para importar o esmalte, mais R$ 600 reais pela mão de obra da manicure que colocou suas unhas.

Segundo a influenciadora, foram utilizadas mais de 10 folhas de ouro e um esmalte especial. "Algumas pessoas podem dizer que é algo fútil, mas acredito que gastar com coisas que fazem você se sentir bem e mais bonita valem a pena", contou. "Acredito que as minhas unhas de ouro são amuletos da sorte para o Brasil ganhar medalhas", declara a influenciadora.



Recentemente, Ana Paula Oliveira viralizou na web após confirmar que enfrenta uma fila de espera de seis meses para adquirir seu novo Porsche Panamera. O sedã esportivo, que custa quase R$ 1 milhão, é produzido na fábrica da Porsche em Leipzig, Alemanha.



Ana Paula fez questão de ressaltar que a compra do carro foi fruto de seu próprio esforço. "Eu nunca precisei ganhar nenhum reality para poder ter condições de comprar o carro."



As unhas de Ana Paula realmente deram sorte, pois hoje Rebeca Andrade conquistou mais uma medalha de ouro, desta vez na ginástica artística no solo.