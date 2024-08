Rafael Pereira conseguiu vencer a prova da repescagem e avançou para a semifinal dos 110m com barreiras - AFP

Rafael Pereira conseguiu vencer a prova da repescagem e avançou para a semifinal dos 110m com barreirasAFP

Publicado 06/08/2024 06:13 | Atualizado 06/08/2024 06:19

Paris - Rafael Pereira conseguiu uma vitória emocionante na repescagem dos 110m com barreiras. O atleta brasileiro terminou a prova com o tempo de 13s54, empatado com mais dois adversários, mas venceu por centímetros e garantiu vaga na semifinal da modalidade.

O brasileiro teve um ritmo forte desde o início, mas tropeçou na última barreira e perdeu milésimos que quase custaram caro. Rafael Pereira cruzou a linha de chegada empatado em tempo com o francês Raphael Mohamed e o argelino Amine Bouanani, mas ficou à frente por causa do peito.



Além do trio formado pelo brasileiro, francês e argelino que cruzaram a linha de chegada no mesmo tempo, o alemão Manuel Mordi terminou com o tempo de 13s55 e, por pouco, não igualou a marca. Rafael Pereira e Raphael Mohamed ficaram com as vagas na semifinal.

Rafael Pereira disputa as Olimpíadas pela segunda vez na carreira. Em Tóquio 2021, terminou em 17º lugar na classificação geral dos 110m com barreiras. Ele foi medalhista de bronze na modalidade nos Jogos Pan-Americano de Santiago em 2023.