Rana Reider (à direita) foi expulso dos Jogos OlímpicosReprodução / Instagram

Publicado 06/08/2024 08:41

França - Técnico dos campeões olímpicos Andre de Grasse e Marcell Jacobs, o americano Rana Reider foi expulso dos Jogos Olímpicos de Paris depois de sua credencial ser revogada pelo Comitê Olímpico do Canadá.

Reiner foi investigado por suposta má conduta sexual pelo Centro para Esporte Seguro dos EUA e cumpriu um ano de liberdade condicional, que terminou em maio. Ele foi credenciado para Paris-2024 pelo Comitê Olímpico Canadense por seu trabalho com De Grasse, o atual campeão dos 200m. Ele também é o treinador de Jacobs, italiano que venceu os 100m nos Jogos de Tóquio, em 2021, e de vários outros velocistas.



"A decisão de credenciá-lo foi baseada no entendimento de que sua pena terminou em maio deste ano e ele não teve outras suspensões ou sanções. Ele atendeu aos nossos requisitos de elegibilidade", divulgou o Comitê Olímpico do Canadá nesta segunda-feira.



"No domingo, recebemos novas informações sobre se seria adequado o sr. Reider permanecer credenciado pelo Time Canadá nos Jogos de Paris. Em conjunto com a Athletics Canadá (federação de atletismo), foi decidido pela revogação do credenciamento do sr. Reider", completou o órgão.



A decisão significa que De Grasse não terá seu treinador na tentativa de defender seu título olímpico nos 200m. As semifinais da prova serão quarta-feira e a disputa por medalhas acontece na quinta. De Grasse terminou em segundo, atrás do campeão dos 100m, Noah Lyles, em sua bateria nas eliminatórias de segunda-feira.



Jacobs terminou em quinto lugar nos 100m em Paris e defende o ouro com a equipe italiana no revezamento 4x100m. A Athletics Canada havia suspendido Reider quando a investigação começou, há três anos.