Isaquias Queiroz e Jacky Godmann não conseguiram avançar à semifinal da C2 500m - AFP

Publicado 06/08/2024 08:58 | Atualizado 06/08/2024 09:00

Paris - Isaquias Queiroz e Jack Godmann vão disputar a semifinal da canoagem de velocidade C2 500m. A dupla brasileira venceu a prova das quartas de final, nesta terça-feira (6), no Estádio Náutico, com o tempo de 1min38s78 e garantiu a vaga na fase final da competição.

A dupla brasileira teve um ritmo forte desde o início da prova. Na primeira metade da disputa, se manteve em segundo lugar com o tempo de 48s92. Já nos últimos 250 metros, Isaquias e Jacky ultrapassaram os franceses Loic Leonard e Adrien Bart, e venceu a bateria com a marca de 1min38s78. No fim, os anfitriões ainda foram ultrapassados pelos romenos Ilie Sprincean e Oleg Nuta.

Isaquias Queiroz é uma das esperanças do Brasil por medalhas nos Jogos Olímpicos de Paris 2024. O canoísta foi medalhista de ouro na canoagem C1 1000m em Tóquio 2021, além de prata no C1 1000m e C2 1000m no Rio 2016 e bronze no C1 200m. No ciclo olímpico, foi ouro no Mundial de Dartmouth 2022 no C1 500m e prata no Pan-Americano de Santiago 2003 no C1 1000m.