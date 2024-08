Dora Varella disputa a segunda Olimpíada da carreira - AFP

Publicado 06/08/2024 10:32 | Atualizado 06/08/2024 10:35

Paris - Após conquistar uma medalha de bronze com Rayssa Leal no skate street, o Brasil busca subir no pódio na modalidade do park, nos Jogos Olímpicos de Paris 2024. Dora Varella conseguiu ficar entre as oito melhores e representará o país na decisão, nesta terça-feira (6), a partir de 12h30 (de Brasília), na Arena Le Concorde, na capital francesa.

Isadora Pacheco conseguiu a sua melhor marca na primeira volta, conseguindo executar sem erros e somar 82.07 pontos. Porém, não foi o suficiente para avançar à final. Já Raicca Ventura, sétima no ranking mundial e a melhor do país, ficou de fora da final. Ela fez 76.24 pontos na primeira corrida e não conseguiu melhorar a nota nas voltas seguintes.

Dora Varella foi a última das brasileiras a competir. Já na primeira tentativa somou 76.57 pontos e entrou na zona de classificação, tirando a compatriota Raicca Ventura. Na segunda corrida, melhorou a nota com 82.29 pontos. Na última tentativa, Dora errou na reta final e precisou torcer contra a australiana Ruby Trew, que errou na última manobra e garantiu a brasileira na decisão.

O Brasil soma quatro medalhas na história do skate em Olimpíadas. A modalidade estreou nos Jogos de Tóquio em 2021, quando o time brasileiro celebrou as medalhas de prata de Rayssa Leal e Kelvin Hoefler no street, além de Pedro Barros no park. Heptacampeão mundial, Barros disputará o park masculino nesta quarta-feira (7), a partir de 7h30 (de Brasília), na Arena La Concorde.

Finalistas do skate park feminino:

1º - Cocona Hiraki (Japão): 88.07

2º - Bryce Wettstein (Estados Unidos): 85.65

3º - Hinano Kusaki (Japão): 85.11

4º - Sky Brown (Grã-Bretanha): 84.75

5º - Heili Sirvio (Finlândia): 83.42

6º - Arisa Trew (Austrália): 82.95

7º - Naia Laso (Espanha): 82.49

8º - Dora Varella (Brasil): 82.29