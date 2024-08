Luana Alonso negou que foi expulsa da Vila Olímpica em Paris - Reprodução / Instagram

Publicado 06/08/2024 09:38

desmentiu a versão oficial do COP, de que ela tinha comportamento inadequado. A nadadora paraguaia Luana Alonso foi às redes sociais para negar a informação de que foi expulsa da Vila Olímpica pelo Comitê Olímpico do Paraguai (COP). Sem dar detalhes, a atleta de 20 anos

"Só queria esclarecer que nunca me tiraram ou me expulsaram de nenhum lado, deixem de difundir informação falsa. Não quero dar nenhum comunicado, mas também não vou deixar que mentiras me afetem", postou no Instagram.

Segundo a chefe do COP, Larissa Schaerer, a nadadora paraguaia pediu para deixar a Vila Olímpica, mas depois voltou atrás na decisão, justamente após a entidade ter finalizado o processo de liberação. Segundo a chefe do COP, Larissa Schaerer,, justamente após a entidade ter finalizado o processo de liberação.

Larissa revelou à imprensa paraguaia o que disse a Luana Alonso: "Não posso permitir que você retorne".



Também no e-mail enviado à atleta, o COP escreveu: "A sua presença está criando um ambiente inadequado na equipe do Paraguai e solicita-se, de forma imediata, que se retire da Vila Olímpica".



Luana Alonso disputou os 100m borboleta no dia 27 de agosto, primeiro dia da natação em Paris, e terminou na 29ª colocação entre 32 concorrentes, bem distante da classificação às semifinais. Depois, passeou por locais turísticos de Paris.



A nadadora de 20 anos que já havia disputado os Jogos de Tóquio, em 2021, anunciou que se aposentou da natação, pegando de surpresa técnicos e a federação do esporte no Paraguai.

"Natação: obrigado por me permitir sonhar, você me ensinou a lutar, a tentar, a perseverança, o sacrifício, a disciplina e muito mais. Eu te dei parte da minha vida e não trocaria isso por nada no mundo porque vivi as melhores experiências da minha vida, você me deu milhares de alegrias, amigos de outros países que sempre levarei no coração, oportunidades únicas. Não, é adeus, é até breve", escreveu a paraguaia.