Atletas ganharam celulares exclusivos da patrocinadora oficial dos Jogos Olímpicos de Paris 2024Reprodução

Publicado 06/08/2024 12:41 | Atualizado 06/08/2024 12:41

Paris - Participar das Olimpíadas é um momento especial na carreira de qualquer atleta. Por isso, uma das patrocinadoras oficiais dos Jogos Olímpicos de Paris 2024 presenteou os mais de 10 mil atletas que disputam a competição com um celular exclusivo. Porém, o dispositivo pode ficar de presente e recordação para alguns, mas para outros é a oportunidade de fazer uma renda extra.

Os aparelhos foram colocados à venda em sites de comércio de eletrônicos com valores entre R$ 10 mil e R$ 56 mil. A descrição do produto ressalta que o modelo é exclusivo dos Jogos Olímpicos de Paris 2024. Não é possível identificar os atletas que estão anunciando os aparelhos, mas é possível ver os países dos anunciantes. Entre eles estão Itália, França, Austrália e Reino Unido.

O modelo do celular tem sido exibido durante as premiações das competições. Após a cerimônia do pódio com entrega de medalhas e hino nacional do vencedor, um funcionário entrega o aparelho para um dos atletas para tirar uma selfie, que tem sido publicada na rede social oficial dos Jogos Olímpicos de Paris 2024.