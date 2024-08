Luiz Maurício teve a quarta melhor marca no Grupo B da fase classificatória do lançamento de dardo - Miriam Jeske/COB

Publicado 06/08/2024 11:20

"Um PB (melhor marca pessoal, na sigla em inglês) na Olimpíada foi uma surpresa muito grande. Competir com os melhores aqui, atletas que eu via na televisão... Estar competindo com eles e estar numa final olímpica... Não tenho nem o que falar. Foi um bom lançamento e é isso. Gostei muito da qualificação, tive alguns erros. Agora é chegar na final e ir pra cima", afirmou Luiz Maurício.



Luiz Maurício, que já era o dono dos dois recordes anteriores (85,57 metros), será o único representante brasileiro na final do lançamento de dardo. Isso porque Pedro Henrique foi eliminado com a marca de 79,46 metros, longe do índice para a classificação (84 metros).



A disputa por medalhas será na quinta-feira, às 15h25 (de Brasília).