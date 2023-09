Índia é a capitã da equipe feminina do Vasco - Matheus Lima / Vasco

Publicado 24/09/2023 10:57

Rio - Um episódio curioso aconteceu na partida entre Vasco e Serra Macaense, pela estreia no Campeonato Carioca Feminino. Aos 35 minutos de jogo, uma pipa do Flamengo caiu em São Januário e, após vaias da torcida Cruz-Maltina, a defensora Índia destruiu o brinquedo e levou os torcedores ao delírio.

Uma pipa do clube da Gávea caiu no gramado durante a partida.



A lateral Índia fez aquele trabalho sujo que apreciamos. A torcida foi à loucura!



Uma pipa do clube da Gávea caiu no gramado durante a partida.

A lateral Índia fez aquele trabalho sujo que apreciamos. A torcida foi à loucura!

Reprodução/VascoTV pic.twitter.com/VdW8dhT9Fj — NewsColina (@newscolina) September 23, 2023 A partida terminou com a vitória por 4 a 0 para o Vasco. Anny Marabá foi o destaque do jogo, com dois gols marcados. Além dela, Carol Rodrigues, de falta, e Yasmin, de cabeça, fizeram os outros tentos do duelo.

A equipe feminina do Vasco retorna a campo no próximo sábado (30), quando enfrentará o Tigres do Brasil pela segunda rodada do Campeonato Carioca da categoria.