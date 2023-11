Gabriel Pec é o favorito caso o técnico Ramón Diniz deixe Payet no banco de reservas - Leandro Amorim/Vasco

Gabriel Pec é o favorito caso o técnico Ramón Diniz deixe Payet no banco de reservasLeandro Amorim/Vasco

Publicado 28/11/2023 16:20

Rio - Em seu quarto ano como profissional, o atacante Gabriel Pec, de 22 anos, vive sua melhor temporada pelo Vasco. Autor de 14 gols, artilheiro do Cruz-Maltino em 2023, o jovem está perto de igualar a marca do goleador do clube carioca no ano passado.

Em 2022, Raniel, que atualmente joga no futebol chinês, foi o artilheiro do Vasco com 16 gols. Em relação ao número de participações diretas, Pec já superou o antigo artilheiro. Em 2023, jovem foi decisivo diretamente em 19 gols, enquanto Raniel foi em 17 no ano passado.

O bom momento fez o jovem receber sondagens do futebol do exterior, mas o Vasco decidiu mantê-lo. Pec tem contrato com o clube carioca até o fim de 2026.