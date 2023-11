Payet - Leandro Amorim/ Vasco

Publicado 28/11/2023 14:29

Rio - O Vasco terá mudanças para enfrentar o Corinthians, nesta terça-feira (28), às 21h30 (de Brasília), em São Januário, pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro. Entre as novidades, o destaque é o meia Payet. O francês treinou entre os titulares e deve iniciar a partida, segundo informações do "Lance".

Na atividade desta última segunda-feira (27), o técnico Ramón Díaz testou Payet mais à frente, próximo a Gabriel Pec e Vegetti. O francês não atua como titular desde a derrota diante do Internacional por 2 a 1, no dia 26 de outubro. Ele atuou apenas sete minutos no empate sem gols com o Athletico-PR.



Além de Payet, outras novidades serão Puma Rodríguez, Capasso e Jair. O lateral uruguaio ganha a vaga de Paulo Henrique por opção da comissão técnica, enquanto o zagueiro e o volante voltam ao time titular nos lugares dos suspensos Maicon e Marlon Gomes.

O Vasco deve enfrentar o Corinthians escalado com: Léo Jardim; Puma, Medel, Capasso e Lucas Piton; Zé Gabriel, Jair e Paulinho; Payet, Gabriel Pec e Vegetti.

Com a vitória do Cruzeiro sobre o Goiás, o Vasco viu o risco de rebaixamento aumentar de 21% para 25%. O Gigante da Colina é o 16º colocado com 42 pontos, e está apenas um na frente do Bahia, que abre a zona de rebaixamento. O Corinthians, em 14º com 44, também está ameaçado.