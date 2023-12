Vasco - Leandro Amorim/ Vasco

Rio - O Vasco pagará multa ao Red Bull Bragantino para que o meia Praxedes possa entrar em campo nesta quarta-feira (6), às 21h30, em São Januário. O técnico Ramón Díaz avalia o jogador como peça importante na equipe e solicitou o pagamento. As informações são do canal 'Atenção Vascaínos'.

O meio-campista está emprestado ao Vasco pelo clube paulista até o fim de 2023. O contrato tem opção de compra fixada em 5 milhões de euros (cerca de R$ 26 milhões) por 70% dos direitos do atleta. Praxedes, em 17 jogos que foi titular no Brasileirão, fez um gol e deu duas assistências.

Na 38ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Vasco depende só de si para permanecer na Série A . O Cruz-Maltino estará livre do rebaixamento se vencer o Red Bull Bragantino, em São Januário. Atualmente, a equipe de Ramón Díaz ocupa a 16ª colocação, com um ponto de vantagem sobre o Bahia, primeiro time dentro do Z-4.