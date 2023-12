Em nove jogos, Rossi fez um gol e deu quatro assistências pelo Vasco no Brasileiro - arquivo

Publicado 05/12/2023 13:23

Rio - O atacante Rossi, do Vasco , despertou interesse do Sporting Cristal, do Peru. De acordo com o jornal local 'Diário Líbero', o camisa 31 do Cruz-Maltino está na mira do time comandado por Enderson Moreira para a próxima temporada.

Rossi tem contrato com o Vasco até o fim de 2023. O atacante retornou ao clube em agosto deste ano, com a missão de ajudar a equipe na luta contra o rebaixamento. Ele participou de nove jogos, contribuiu com um gol e quatro assistências.

O atual técnico do Sporting Cristal já trabalhou com Rossi no Bahia e teria indicado a contratação do atacante. O Cruz-Maltino, entretanto, já demonstrou interesse em renovar com o camisa 31 para a próxima temporada.