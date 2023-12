Torcida do Vasco faz a festa nas arquibancadas de São Januário - Matheus Lima/Vasco

Torcida do Vasco faz a festa nas arquibancadas de São Januário Matheus Lima/Vasco

Publicado 06/12/2023 10:24

Rio - O Vasco prepara grande festa para o duelo com o Red Bull Bragantino, nesta quarta-feira (6), em São Januário. A torcida do clube será homenageada em mosaico 3D que subirá antes da partida começar nas arquibancadas. As informações são do 'Uol'.

A arte contará com os mascotes das principais torcidas organizadas do Vasco. A ideia do clube é a de agradecer o apoio mesmo nos momentos mais complicados, quando os vascaínos lotaram não só São Januário, mas também o Maracanã e os setores visitantes de outros estádios.

O confronto com o Red Bull Bragantino, em São Januário, às 21h30, nesta quarta-feira (6), será decisivo para o Vasco. O Cruz-Maltino é o 16º colocado, e precisa vencer para eliminar as chances de ser rebaixado para a Série B. A equipe de Ramón Díaz soma 42 pontos, um de vantagem sobre o Bahia, primeiro time no Z-4, e um de desvantagem para o Santos, 15º lugar. Um dos três jogará a Segundona em 2024.