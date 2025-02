Nuno Moreira foi apresentado no Vasco - Matheus Lima / Vasco

Publicado 27/02/2025 15:14

Rio - Reforço do Vasco para a temporada, o atacante Nuno Moreira foi apresentado nesta quinta-feira (27), no CT Moacyr Barbosa, no Rio de Janeiro. O jogador, de 25 anos, foi contratado por 3,5 milhões de euros (cerca de R$ 20 milhões) junto ao Casa Pia, de Portugal, e está empolgado com a oportunidade de jogar no Brasil. Na apresentação, ele não escondeu o desejo de ajudar o Gigante da Colina.

"Estou muito feliz. O Vasco, como um grande clube que é, e o projeto apresentado, me deixou muito feliz. Espero continuar fazendo o trabalho que vinha fazendo nesses últimos seis meses. Estou muito focado no que posso fazer para melhorar como pessoa e como jogador para, dentro de campo, poder dar a melhor resposta possível e ajudar o Vasco", disse Nuno Moreira.

Nuno Moreira foi revelado na base do Sporting e estava em sua segunda temporada no Casa Pia. Ao todo, disputou 38 jogos pelo clube português, fez 11 gols e deu seis assistências. Na atual temporada, marcou nove gols. Em Portugal, o atacante trabalhou com um velho conhecido dos vascaínos: o técnico Álvaro Pacheco, que teve uma passagem relâmpago em São Januário. E ele ajudou no acerto.



"Tenho muito carinho por ele (Álvaro Pacheco). Foi uma pessoa que me ajudou muito e também foi o meu primeiro treinador no Campeonato Português. Falei com ele para perguntar como eram as coisas aqui e ele falou super bem, e me deu boas indicações do Vasco. Queria que ele tivesse dado certo aqui porque é um grande treinador", afirmou o atacante.

Nuno Moreira é um dos nove reforços do Vasco para a temporada. O jogador já foi registrado no BID e está à disposição do técnico Fabio Carille. A estreia pode acontecer no próximo sábado (1), às 17h45 (de Brasília), no Nilton Santos, pelo jogo de ida da semifinal do Campeonato Carioca. Já a partida de volta será no dia 8, no mesmo horário, no Maracanã.