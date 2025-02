Jair em ação com a camisa do Vasco - Matheus Lima / Vasco

Publicado 27/02/2025 15:50

Rio - O volante Jair vem recebendo sondagens para deixar o Vasco. De acordo com a Band, o jogador foi procurado por clubes do Estados Unidos recentemente.

Jair está em fim de contrato com o Vasco e ainda não foi procurado para renovar. Como seu vínculo com o Cruz-Maltino vai até dezembro, ele já poderá assinar um pré-contrato com outra equipe a partir de julho.

Mesmo com o interesse dos clubes da MLS, Jair tem o desejo de permanecer no Vasco. O jogador e sua família estão felizes e adaptados ao Rio.

Após perder a última temporada quase inteira por romper o ligamento cruzado do joelho esquerdo, Jair está totalmente recuperado e vive a expectativa de ter mais sequência em 2025. Neste ano, o volante já disputou sete partidas.