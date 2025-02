Nuno Moreira assinou vínculo com o Vasco até dezembro de 2027 - Matheus Lima / Vasco

Nuno Moreira assinou vínculo com o Vasco até dezembro de 2027Matheus Lima / Vasco

Publicado 26/02/2025 17:47

Leia mais: Justiça acata pedido de recuperação judicial feito pelo Vasco

"Minha ansiedade aumentou depois que vi o jogo contra o Botafogo em São Januário. Queria muito estar lá dentro, foi um ambiente incrível durante os 90 minutos. A torcida não se calou em nenhum momento. As expectativas (para estrear) estão altas", declarou o atacante.

O novo camisa 17 do Gigante da Colina também falou sobre o carinho que tem recebido desde que foi anunciado, na última terça-feira (25): "Eu gosto de me sentir valorizado onde estou. Já foi assim no Casa Pia, e agora no Vasco".

Leia mais: Vasco tem dois treinos no Nilton Santos para a semifinal do Carioca

Além disso, reforçou que "sabe que o clube tem tradições portuguesas" e garantiu que "dará tudo de si" dentro de campo para ajudar o Vasco a ganhar títulos.

Estreia pode ser contra o Flamengo