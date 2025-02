Técnico Fábio Carille comanda dois treinos no Nilton Santos nesta semana - Vasco/Divulgação

Publicado 26/02/2025 13:16

A decisão da comissão técnica e da diretoria vascaínas é para ajudar na adaptação, já que o piso traz diferenças no jogo em relação à grama natural, em especial a velocidade da bola.



Apesar de os jogadores não estarem acostumados ao tipo de grama, a decisão de jogar no Nilton Santos é vista com bons olhos por de tirar o Flamengo do conforto do Maracanã.

elenco deu aval para a decisão da diretoria.

E o fato de Philippe Coutinho e Vegetti terem participado do movimento de jogadores do futebol brasileiro contrários ao campo sintético não pesou contra. Assim, o

"Na segunda pela manhã, a gente conversou com nosso grupo de jogadores. Abriu-se a possibilidade do Nilton Santo e fizemos um contato. Depois que vazou, o Flamengo tentou sobre essa possibilidade das duas partidas serem no Maracanã, mas já tínhamos tido conversa com grupo de jogadores, com diretoria e com o próprio Botafogo. A gente preferiu manter nossa posição", contou o diretor de futebol do Vasco, Marcelo Sant'Ana.



Os jogos entre Vasco e Flamengo pela semifinal



Vasco x Flamengo - sábado (1/3) - Nilton Santos - 18h (de Brasília)

Flamengo x Vasco - sábado (8/3) - Maracanã - 18h (de Brasília)