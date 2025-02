Estádio Nilton Santos receberá clássico entre Vasco e Flamengo - Vitor Silva / Botafogo

Estádio Nilton Santos receberá clássico entre Vasco e FlamengoVitor Silva / Botafogo

Publicado 25/02/2025 18:44

Rio - Uma reunião na sede da Federação de Futebol do Rio de Janeiro (Ferj), na tarde desta terça-feira (25), definiu os locais e horários dos jogos das semifinais do Campeonato Carioca. O primeiro duelo entre Vasco e Flamengo acontecerá no Estádio Nilton Santos por decisão do Cruz-Maltino, mandante da partida, enquanto Fluminense e Volta Redonda farão o primeiro confronto no Maracanã. Todos os jogos serão realizados às 18h (de Brasília).

O desejo do Vasco de levar o jogo de ida contra o Flamengo para o Nilton Santos foi o maior motivo de debate durante a reunião. Para garantir a segurança na partida, o Batalhão Especializado em Policiamento em Estádios (Bepe) solicitou que os setores Norte e Sul do estádio fossem fechados, o que representa 8 mil lugares a menos de capacidade. Com isso, a Ferj pediu que o Cruz-Maltino reconsiderasse sua decisão e levasse o jogo para o Maracanã, mas a posição do clube foi mantida.

A única indefinição para as semifinais é em relação ao jogo de volta entre Fluminense e Volta Redonda. O time do Sul do estado, que será o mandante da partida, pediu à Ferj para dar a resposta sobre o local em outro momento. Ainda não se sabe se a equipe atuará no Raulino de Oliveira, sua casa, ou levará o duelo para outra praça.

A arbitragem dos jogos de ida também foi escolhida durante o encontro. A federação apresentou cinco nomes e deu aos clubes poder de decisão. Flamengo e Vasco escolheram Wagner do Nascimento Magalhães (ida) e Bruno Arleu de Araújo (volta), enquanto Fluminense e Volta Redonda definiram Yuri Elino Ferreira da Cruz (ida) e Alex Gomes Stefano (volta).

Jogos de ida

Vasco x Flamengo - sábado (1/3) - Nilton Santos - 18h (de Brasília)

Fluminense x Volta Redonda - domingo (2/3) - Maracanã - 18h (de Brasília)

Jogos de volta

Flamengo x Vasco - sábado (8/3) - Maracanã - 18h (de Brasília)

Volta Redonda x Fluminense - domingo (9/3) - Local indefinido - 18h (de Brasília)