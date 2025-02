Estádio Nilton Santos receberá clássico entre Vasco e Flamengo - Vitor Silva / Botafogo

Estádio Nilton Santos receberá clássico entre Vasco e FlamengoVitor Silva / Botafogo

Publicado 25/02/2025 09:47

desejava que o clássico fosse em São Januário, mas não será possível por decisão da Polícia Militar e do regulamento da competição.

O confronto entre Vasco Flamengo , sábado (1) pela ida da semifinal do Campeonato Carioca , será no Nilton Santos, casa do Botafogo . O Cruz-Maltino, como mandante,por decisão da Polícia Militar e do regulamento da competição.

A casa vascaína foi palco do confronto com o Botafogo, na última rodada da Taça Guanabara, mas a PM considera como risco à segurança o duelo com o Rubro-Negro. Além disso, os jogos de semifinal e final devem ser em estádios onde seja possível dividir a capacidade em 50% para cada torcida.



A diretoria do Vasco não quer utilizar o Maracanã e acertou o Nilton Santos como palco do clássico. A confirmação oficial sairá após a reunião desta terça-feira (25) com os representantes dos quatro semifinalistas, às 16h, na sede da federação.

Mais sobre Vasco x Flamengo

Além dos locais, também serão definidos os horários dos confrontos. O jogo de volta será no Maracanã.

Por ter a melhor campanha da Taça Guanabara, o Rubro-Negro tem a vantagem da igualdade no placar agregado dos dois confrontos. Ou seja, pode se classificar com dois empates ou com uma vitória e uma derrota por um gol de diferença, por exemplo.

Os confrontos nas semifinais do Campeonato Carioca



Jogos de ida

1/3 - Vasco x Flamengo

2/3 - Fluminense x Volta Redonda

Jogos de volta

8/3 - Flamengo x Vasco

9/3 - Volta Redonda x Fluminense