Cano e Vegetti disputam a artilharia do Carioca de 2025 - Divulgação/Fluminense e Divulgação/Vasco

Publicado 25/02/2025 07:30 | Atualizado 25/02/2025 07:48

Rio - A disputa pela artilharia promete agitar a fase final do Campeonato Carioca de 2025. Vegetti e Cano chegam na semifinal separados por apenas um gol e são as principais esperanças de Vasco e Fluminense, respectivamente, por uma vaga na final do estadual.

Vegetti é o artilheiro do Carioca com seis gols, um a mais do que Cano. No ano passado, o centroavante argentino do Vasco foi o artilheiro da Copa do Brasil e disputou a artilharia do Brasileirão, mas ainda busca a primeira premiação individual no estadual carioca.

Já Cano, por sua vez, volta a ser protagonista no Fluminense após uma temporada longe do desempenho habitual. No ano passado, o ídolo tricolor sofreu com lesões e marcou poucas vezes, bem distante do desempenho em 2022 e 2023, quando somou 84 gols.

O Vasco enfrenta o Flamengo, no sábado (1), em horário e local a confirmar, enquanto o Fluminense encara o Volta Redonda, no domingo (2), em horário a definir, no Maracanã. O jogo de volta será realizado nos dias 8 e 9 de março.