Garré é o primeiro reforço anunciado para o ataque pelo Vasco para 2025 - Matheus Lima / Vasco

Garré é o primeiro reforço anunciado para o ataque pelo Vasco para 2025Matheus Lima / Vasco

Publicado 26/02/2025 09:05

Rio - Em meio as dificuldades administrativas, o Vasco segue se movimentando em busca de reforços para a sequência da temporada. O Cruz-Maltino anunciou a chegada de novos jogadores para o ataque, mas agora corre contra o tempo para regularizá-los para a fase final do Carioca.

Entre os reforços anunciados nos últimos dias, Benjamín Garré já foi inscrito e está à disposição do técnico Fabio Carille para a semifinal contra o Flamengo, nos dias 1 e 8 de março. Porém, o Cruz-Maltino ainda precisa inscrever Nuno Moreira e Loide Augusto.

O caso mais complicado é de Loide Augusto. O angolano foi liberado pelo Alanyaspor, da Turquia, para fechar com o Vasco. O jogador, no entanto, não deve finalizar toda burocracia antes de quinta-feira (27), que é o prazo final de inscrição de jogadores para a fase final do Carioca.

Loide Augusto vai desembarcar no Rio de Janeiro nos próximos dias para realizar exames médicos e assinar contrato com Vasco. Já Nuno Moreira, por sua vez, já foi anunciado, e agora o Cruz-Maltino busca regularizar o jogador para deixá-lo à disposição de Fabio Carille.