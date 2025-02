Nuno Moreira é o novo camisa 17 do Vasco - Nuno Moreira / Vasco

Publicado 26/02/2025 15:28 | Atualizado 26/02/2025 16:03

Rio - Reforço do Vasco , Nuno Moreira foi regularizado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF e está liberado para estrear pelo Cruz-Maltino. Sendo assim, o atacante português estará à disposição para o clássico com o Flamengo, sábado (1), às 17h45 (de Brasília), no Nilton Santos, pelo jogo de ida da semifinal do Campeonato Carioca.