Loide Augusto é o novo reforço do Vasco para 2025 - Matheus Lima / Vasco

Loide Augusto é o novo reforço do Vasco para 2025Matheus Lima / Vasco

Publicado 27/02/2025 10:00

Rio - Após uma longa novela, o Vasco acertou a contratação do atacante Loide Augusto. O jogador angolano, de 25 anos, conseguiu a liberação do Alanyaspor, da Turquia, e desembarcou nesta quinta-feira (27) no Rio de Janeiro para assinar contrato até dezembro de 2027.

A contratação de Loide Augusto pode custar até R$ 14,5 milhões ao Vasco. O angolano foi contratado por 1,5 milhão de euros (R$ 8,5 milhões) fixos, mas o acordo prevê metas por número de participações em jogos, gols e assistências. Com isso, o valor do acordo pode aumentar.

O acordo entre Vasco e Alanyaspor, da Turquia, possui três metas: 700 mil euros (R$ 4,2 milhões) por número de participações em jogos; 150 mil euros (R$ 910 mil) por número de gols e assistências; além de 150 mil euros (R$ 910 mil) em caso de classificação do Vasco para a Libertadores em 2025 ou 2026.

Além de Loide Augusto, o Vasco já anunciou a contratação dos atacantes Benjamín Garré e Nuno Moreira como reforços para o ataque nesta temporada. O Gigante da Colina ainda tem um acerto encaminhado com o Atlético-MG por um empréstimo de Palacios até dezembro deste ano.