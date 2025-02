Palacios, alvo do Vasco, em ação pelo Atlético-MG - Pedro Souza/Atlético

Publicado 27/02/2025 09:00

Rio - O Vasco chegou a um acordo com o Atlético-MG pela contratação de Brahian Palacios. O atacante colombiano chegará por empréstimo até dezembro deste ano, mas só vai se apresentar no Cruz-Maltino após a final do Campeonato Mineiro, de acordo com o "ge".

A janela de transferências fecha nesta sexta-feira (28), mas não atrapalha a negociação entre Vasco e Atlético-MG, já que os clubes vão aproveitar uma janela doméstica entre 10 de março e 11 de abril. O jogo de ida da final do Campeonato Mineiro será no dia 8 de março, antes da abertura da janela.

Com isso, o Atlético-MG solicitou a permanência de Palacios para a partida de ida contra o América-MG. Somente após isso vai liberar o jogador colombiano para o Vasco. Por conta disso, o Cruz-Maltino não terá o atacante à disposição na fase final do Carioca.



Um dos motivos do Vasco aceitar a condição do Atlético-MG é que a diretoria entende de que o colombiano será importante ao longo da temporada. Com isso, Palacios deve chegar ao Rio de Janeiro a partir do dia 10 de março para realizar exames médicos e assinar contrato.

Palacios será o nono reforço do Vasco para a temporada, sendo o quarto para o ataque. Além dele, o Cruz-Maltino contratou Garré, Nuno Moreira e Loide Augusto. Já nomes como Daniel Fuzato, Lucas Freitas, Lucas Oliveira, Maurício Lemos e Tchê Tchê também foram contratados e já estrearam.