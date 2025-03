Vasco pretende realizar melhorias na iluminação de São Januário - Matheus Lima/Agência O Dia

Publicado 21/03/2025 11:20

Rio - Sem previsão para iniciar a reforma, o Vasco pretende realizar melhorias na iluminação do estádio de São Januário. Segundo o canal "Atenção, Vascaínos", o investimento é um desejo antigo dos jogadores e da atual diretoria, e o clube deve gastar mais de R$ 500 mil.

O intuito da melhoria é deixar a iluminação uniforme. A principal crítica dos jogadores é que ela varia em determinados trechos do campo, com partes que são menos iluminadas do que outras, o que já incomodou os jogadores. A melhoria já era um desejo desde o ano passado.

A última grande reforma no sistema de iluminação ocorreu em 2019, ainda sob administração de Alexandre Campello. Na época, o Vasco instalou uma iluminação 100% LED, com 160 projetores, o que melhorou a qualidade e reduziu custos, atendendo a exigência de certificação feita pela CBF.

Com as negociações pela venda do potencial construtivo em andamento, o Vasco adiou a reforma de São Januário, que estava prevista para começar no fim de 2024 ou início de 2025. Com a temporada em andamento e em três competições, a reforma pode ser adiada para 2026.