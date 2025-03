Fábio Carille em ação durante treino do Vasco - Matheus Lima / Vasco

Publicado 21/03/2025 15:19

Rio - O Vasco fará um jogo-treino contra o Boavista na manhã deste sábado (22), no CT Moacyr Barbosa. A equipe comandada por Fábio Carille se prepara para o início do Campeonato Brasileiro, que será no último fim de semana do mês.