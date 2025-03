Sob o comando de Fábio Carille, Vasco só volta a campo contra o Santos, dia 30 - Dikran Sahagian / Vasco

Sob o comando de Fábio Carille, Vasco só volta a campo contra o Santos, dia 30Dikran Sahagian / Vasco

Publicado 20/03/2025 12:57

Rio - O Vasco não deve ir ao mercado em busca de reforços neste momento. De acordo com o técnico Fábio Carille, o elenco atual é suficiente para que a equipe faça um bom trabalho ao longo da temporada e, se necessário, apenas contratações pontuais devem ser feitas até o meio do ano.

"Agora, não vejo (necessidade de reforços), a não ser que seja muito pontual, que o clube entenda que precise fazer. Nesse início, até a janela do meio do ano, acredito que não chegue mais ninguém. Eu tenho que trazer a responsabilidade para mim. Dá para fazermos um bom trabalho com o que temos hoje, ainda mais com esse tempo de treinamento que estamos tendo", disse Carille ao "ge".

Carille aproveitou para elogiar as contratações dos atacantes Nuno Moreira, Garré e Loide Augusto. O técnico optou por não cobrar reforços publicamente da diretoria publicamente por saber o trabalho que estava sendo feito nos bastidores.

"Não é que não pedi (reforços), as perguntas eram sobre eu cobrar algo, e eu não podia cobrar algo que eu via a diretoria indo atrás, trabalhando tanto. São quatro ou cinco cabeças nas negociações: os dois clubes, empresários, família. Eu os via correndo atrás de reforços. Chegaram. Nuno, Garré, Loide... são jogadores de qualidade, que estão no processo de adaptação, principalmente de temperatura. Nós sabíamos da necessidade, eu não precisava cobrar porque via quanto eles trabalhavam para isso", afirmou.



Sem atuar desde a derrota para o Flamengo na semifinal do Campeonato Carioca, no dia 8 de março, o Vasco volta a campo no dia 30, contra o Santos, às 18h30 (de Brasília), em São Januário, no jogo de estreia do Brasileirão.