O subsecretário do Ambiente de Guapimirim leva alunos da rede municipal de ensino para plantar mudas de árvores nativas da Mata AtlânticaFoto: Rodrigo Freire - Imagem cedida ao DIA

Publicado 23/09/2023 08:00 | Atualizado 23/09/2023 08:03

Guapimirim – O Dia da Árvore é celebrado no dia 21 de setembro, às vésperas da chegada da primavera, e costuma ser comemorado nas escolas brasileiras. Em Guapimirim, Região Metropolitana do Rio de Janeiro, por exemplo, a data não poderia ficar no esquecimento, ainda mais quando se fala em aquecimento global, Amazônia e poluição. A ocasião foi lembrada com ações educativas e ambientes com estudantes da rede municipal de ensino.

As celebrações começaram na última quarta-feira (20). Alunos da Creche Municipal Professora Amélia Maria da Conceição Ulrich, no bairro Iconha, participaram do plantio de mudas nativas da Mata Atlântica. A unidade de ensino foi inaugurada no último dia 28 de julho, após quase nove anos com obras paradas em governos anteriores.

Na quinta-feira (21), estudantes da Escola Municipal Silva Crespo, no bairro Iconha, visitaram uma fazenda e também participaram do plantio de mudas em locais próximos a cachoeiras.

E na sexta-feira (22), os discentes da Escola Municipal Professora Enedir Seixas Chaves, no Centro, participaram de atividades de doação de mudas de plantas e conheceram o projeto ‘Polinizando é 10’, que trata da criação e polinização de abelhas nativas sem ferrão. O projeto é de responsabilidade da Secretaria Municipal do Ambiente e Sustentabilidade de Guapimirim.

Essas atividades foram desenvolvidas numa parceria entre as secretarias municipais do Ambiente e Sustentabilidade e a de Educação. E o responsável por conduzir os alunos a essa jornada ao conhecimento foi o subsecretário do Ambiente, Rodrigo Freire.

“Decidimos oferecer essas atividades pedagógicas e extracurriculares em diferentes unidades de ensino do município para que pudéssemos contemplar o maior número possível de alunos. Queremos que entendam a importância e a necessidade de se preservar a natureza. É nela que vivemos e tiramos nosso sustento. E também queremos reforçar a vocação ambiental de Guapimirim”, comentou o subsecretário.

Tais atividades, além de educativas – por ensinar os jovens a respeitarem o meio ambiente e a própria existência –, reforçam o papel ambiental de Guapimirim. Quase 80% do território guapimiriense é cercado por unidades de conservação e parques ambientais.

Ademais de produzirem mel, as abelhas são responsáveis por 80% dos cultivos do planeta e de um terço dos alimentos consumidos no mundo, segundo um estudo da Universidade de Cornell, nos Estados Unidos. Sem elas, a vida na Terra desapareceria.

Um relatório elaborado pela Plataforma Brasileira de Biodiversidade e Serviços Ecossistêmicos (BPBES), de 2019, estima que os produtores rurais teriam que desembolsar algo em torno de R$ 43 bilhões para a produção de alimentos no Brasil, se animais polinizadores como abelhas sumissem da face da Terra.

A polinização é o processo de fecundação de uma flor. As abelhas, assim como alguns outros animais, levam os grãos de pólen de uma flor até outra.