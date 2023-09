Policiais ambientais encontram vasto material de caça e anilhamento ilegal de pássaros - Foto: Divulgação

Publicado 23/09/2023 22:16

Guapimirim – Sete pássaros trinca-ferros foram resgatados em Guapimirim, Região Metropolitana do Rio de Janeiro, neste sábado (23). A ação de apreensão desses animais silvestres foi feita por policiais ambientais da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, depois que os agentes receberam a informação de que havia introdução de anilhas falsas nessas aves.

Segundo as investigações, os agentes foram a uma casa, onde funciona uma fábrica de cocadas, no bairro Bananal, checar a denúncia. Lá, se depararam com Inaldo Cosme da Silva, de 59 anos, fazendo o anilhamento. Na ocasião, tinham outras pessoas presentes, e elas disseram que estariam apenas observando a prática ou comprando cocadas.

Inaldo Cosme não tinha autorização para realizar o procedimento nem para criar animais silvestres. Ele e os demais presentes, considerados suspeitos ou testemunhas, foram conduzidos 67ª DP (Guapimirim) para prestar depoimento. Após isso, foram encaminhados a 60ª DP (Campos Elíseos), onde funciona a Central de Flagrantes da Polícia Civil fluminense.

No local, os policiais ambientais também apreenderam: uma espingarda de chumbinho calibre 5.5 milímetros; anilhas; prensas, gaiolas; lupa; torno, alargadores; alicates de precisão; maçarico; e uma lista passeriformes, que traz informações sobre a ordem de classe das aves por tamanho, formato do bico, comportamento etc.

O anilhamento consiste na introdução de um pequeno anel de metal ou de plástico na pata dos animais para controle e identificação.

Os envolvidos poderão responder pelos delitos de caçar animais silvestres sem autorização, conforme Artigo 29 da Lei de Crimes Ambientais (Lei nº 9.605/1998), e por falsificar selo de identificação – no caso das anilhas –, previsto no Artigo 296 do Código Penal (Lei nº 2.848/1940).