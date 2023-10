Berçário da Creche Municipal Rosina Muniz Lopes Gomes, em Guapimirim - Foto: Secom PMG - Redes Sociais

Publicado 10/10/2023 18:52

Guapimirim – A pré-matrícula para novos alunos nas creches da rede municipal de ensino de Guapimirim, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro começa no próximo dia 6 de novembro e vai até o dia 17 do mesmo mês. A adesão deverá ser feita de forma online no site a ser disponibilizado no portal da prefeitura. O cadastramento é referente ao ano letivo de 2024.

Nesse período, ocorrerá a entrega da documentação do aluno e de seus responsáveis legais.

No caso das crianças cujos pais não possuam computador ou não tenham acesso à internet, a pré-matrícula poderá ser feita presencialmente em qualquer creche municipal.

O resultado do processo seletivo será divulgado no próximo dia 8 de janeiro de 2024, segundo a Secretaria Municipal de Educação.

Após a divulgação do resultado, a matrícula deverá ser efetivada – confirmada – entre os dias 15 e 26 de janeiro do próximo ano.