Pátio da Creche Municipal Professora Rosina Muniz Lopes, inaugurada em maio deste ano, em Guapimirim - Foto: Secom PMG - Imagem cedida ao DIA - Arquivo

Publicado 06/11/2023 10:24

Guapimirim – A pré-matrícula para novos alunos nas creches da rede municipal de ensino de Guapimirim, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, para o ano letivo de 2024, começou nesta segunda-feira (6) e vai até o dia 17 de novembro. O cadastro deverá ser feito pela internet.

Crianças com menos de dois anos até 31 de março de 2024 irão para o berçário. Já as com dois anos até o primeiro trimestre do próximo ano irão para o maternal I. E as com três anos, para o maternal II.

Durante o cadastramento, será preciso informar dados das crianças, tais como cópia do tipo sanguíneo, do Cartão do SUS e do cartão do Bolsa Família – se tiver –, foto 3x4, cópia do comprovante de residência e de documentos dos pais ou responsáveis legais. Na ocasião, também será necessário informar se o aluno ou aluna tem alguma deficiência física ou mental.

O prazo de entrega da documentação é até o próximo dia 17 deste mês, prazo que termina a pré-inscrição.

No caso das crianças cujos pais não possuam computador ou não tenham acesso à internet, a pré-matrícula poderá ser feita presencialmente em qualquer creche municipal.

O resultado do processo seletivo será divulgado no próximo dia 8 de janeiro de 2024, segundo a Secretaria Municipal de Educação.

Após a divulgação do resultado, a matrícula deverá ser efetivada – confirmada – entre os dias 15 e 26 de janeiro do próximo ano.

É importante guardar os dados de cadastro ou algum número de protocolo, pois é com eles que se poderá ver o andamento da inscrição.