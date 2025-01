Início da trilha do Teiú - Divulgação

Início da trilha do TeiúDivulgação

Publicado 19/01/2025 11:02 | Atualizado 19/01/2025 11:40

Em meio ao caos do dia a dia, dividido entre o trabalho e os afazeres domésticos, uma pausa para se reconectar com a natureza é essencial para manter a saúde física e mental. E, em Guapimirim, não faltam opções para isso. A cidade é repleta de cachoeiras e trilhas que nos ajudam a relaxar e recarregar as energias.

Sinalização da trilha garante a segurança dos frequentadores Divulgação

A Trilha do Teiú é a mais nova integrante desse circuito natural. Recém-finalizada, a primeira parte da trilha oferece um caminho por dentro da Mata Atlântica preservada, com diversos poços e pontos de contemplação ao longo do percurso.

O nome Teiú é uma homenagem ao lagarto, de mesmo nome, muito comum na Mata Atlântica, que habita desde florestas até cerrados e a caatinga nordestina. Tais répteis chegam a medir até 1,4 metro de comprimento e pesar quase 5 quilos, sendo considerados um dos maiores representantes de sua família.

Um convite para contemplar a natureza Divulgação

Com uma extensão de 1,8 km, o novo trajeto tem início no bairro Iconha e leva os visitantes aos famosos Cânions da Iconha, um cenário encantador, digno de filme.

Na tarde de ontem (18), a equipe de Salva Trilhas de Guapimirim instalou placas de sinalização ao longo do percurso, garantindo mais segurança e tranquilidade para os visitantes.

Equipe Salva Trilhas instala placas de sinalização na trilha do Teiú Divulgação



O nível de dificuldade da trilha é considerado leve, mas é necessário atravessar o rio Iconha duas vezes, o que exige atenção dos caminhantes. Para quem tem dificuldade de locomoção, há opções de se refrescar em poços logo no início da trilha, garantindo que todos possam aproveitar a experiência.

A criação da Trilha do Teiú também veio como solução para um antigo problema: a trilha anterior passava por propriedades particulares, o que gerava transtornos. Agora, segundo a prefeitura de Guapimirim, o novo trajeto não cruza nenhuma propriedade privada e conta com sinalização adequada para guiar os visitantes com segurança.

Um refresco em meio a Mata Atlântica Divulgação

Embora a inauguração oficial ainda esteja por vir, a trilha já está acessível. Segundo a equipe de Salva Trilhas, ainda falta finalizar um pequeno trecho de manejo, mas nada que impeça os visitantes de aproveitar o passeio, se refrescar nos poços e desfrutar das belezas naturais da região.

A Trilha do Teiú é a mais nova de Guapimirim Divulgação