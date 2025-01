Fantástico Natal de Guapi teve sucesso de público - Divulgação

Publicado 14/01/2025 12:05 | Atualizado 14/01/2025 12:05

Um sucesso absoluto. O Fantástico Natal de Guapimirim chegou ao fim no último dia 12 de janeiro, deixando saudades. De acordo com a prefeitura, o evento, que começou em 1 de dezembro, atraiu aproximadamente 250 mil pessoas, que puderam se divertir na pista de patinação no gelo, no tobogã do Noel, na tirolesa e em diversas outras atrações, todas totalmente gratuitas, encantando moradores e visitantes.

Show de luzes foi um dos pontos altos da festa Divulgação

A administração municipal destacou que o Fantástico Natal foi o maior evento natalino gratuito e inclusivo do Estado do Rio de Janeiro.

Nos finais de semana, a Hora Azul proporcionou um momento especial, permitindo que pessoas com deficiência e do espectro autista aproveitassem as atrações de forma exclusiva, em um horário reservado especialmente para elas.

“Realizamos uma festa linda, onde nossos moradores e turistas de outras cidades puderam se divertir e se encantar com a magia do Natal. Mal encerramos este grande evento, e já estamos planejando o Natal deste ano, que será ainda maior e com mais atrações. Estou ansiosa para inaugurarmos”, afirmou a prefeita Marina Rocha.

Prefeita Marina anuncia mais investimento para 2025 Divulgação

Segundo o calendário oficial de Guapimirim, o Fantástico Natal de 2025 está previsto para começar em 25 de novembro, data em que se comemora o aniversário da cidade.