Secretário Leonan Berute, ao lado do Vereador Jean Cardoso e de equipe da secetaria municipal de esporte e lazer de Guapimirim - Divulgação

Publicado 25/03/2025 10:37 | Atualizado 25/03/2025 10:38

A Secretaria de Esporte e Lazer de Guapimirim recebeu, nesta semana, novos materiais esportivos, como macarrões de hidroginástica, pranchas de natação, bolas, redes, cones e tartarugas. Com esses equipamentos, as aulas de hidroginástica e natação serão retomadas nesta terça-feira nos bairros Campo do Modelo, Curral do Zinco e Granleen, atendendo cerca de 1.200 alunos.

Materiais esportivos serão utilizados em aulas de práticas esportivas Divulgação



Além disso, as aulas de futsal voltarão a ser realizadas no Ginásio Poliesportivo do Bananal, enquanto outras modalidades, como voleibol, futebol, ginástica rítmica, capoeira e ginástica nas praças, já estão em andamento.



Ao todo, os projetos esportivos da Secretaria de Esporte e Lazer de Guapimirim beneficiam aproximadamente 2.500 pessoas em todo o município, promovendo a prática de atividades físicas e a integração da população.