Malu Verçosa se declara para Daniela MercuryCelia Santos

Publicado 28/07/2024 17:18 | Atualizado 28/07/2024 17:30

Rio - Daniela Mercury completa 59 anos, neste domingo (28), cercada de muito carinho. Além das homenagens nas redes sociais feitas por fãs e amigos, a baiana recebeu uma bela declaração de amor da mulher, a jornalista Malu Verçosa Mercury.



"Dividir a vida com ela é ter intensidade, velocidade, uma tempestade de doçura… É conviver com uma força da natureza. Nada faz ela desistir. A beleza dela é eterna e só faz aumentar com o tempo, assim como a cultura dela, o conhecimento e a inteligência. É uma alegria dividir suas lutas com você e te apoiar no que consigo. É um prazer ver você cantar e fazer música. É memorável ver você dançar, principalmente quando é só para mim! A gente está comemorando esse ano com vários shows e o camarim tem sido uma alegria. Parabéns pelo seu dia, pela sua vida, meu amor. A gente só está começando. Desejo que Oxalá te cubra de bençãos e de amor", escreveu na legenda da publicação.



Nos comentários, os fãs da artista que também seguem Malu deixaram palavras afetuosas para o casal. "Sou apaixonada pelo amor de vocês", disse uma admiradora. "Coisa mais linda", escreveu outra fã.