Felipe Araújo é o grande nome da noite de abertura do festivalReprodução Facebook Cantor
Entre os artistas confirmados estão Felipe Araújo, Victoria Gabi e Thiago Martins, que comandam os shows principais da programação. Além das atrações nacionais, o evento contará com apresentações de artistas locais, teatro infantil, área kids, praça de alimentação e palco 360º.
A abertura acontece na sexta-feira (15), com show de Felipe Araújo à meia-noite. No sábado (16), data oficial do aniversário da cidade, a cantora Victoria Gabi sobe ao palco principal. Já no domingo (17), Thiago Martins encerra as comemorações com muito samba e pagode.
Outro destaque da programação será o tradicional desfile cívico comemorativo, marcado para a manhã de sábado (16), na Avenida Alberto Braune. O evento reunirá escolas, bandas, projetos sociais, forças de segurança e representantes de diferentes segmentos da sociedade friburguense.
Ainda no sábado, o Teatro Municipal Laércio Rangel Ventura recebe o “Concerto dos 208 anos”, apresentado pela Banda Campesina Friburguense, reforçando o caráter cultural das comemorações.
Segundo a Prefeitura, os shows principais estão sendo viabilizados por meio de parceria com a iniciativa privada, sem custos de contratação para os cofres públicos.
Segundo o CEO da Gênesis Empreendimentos, Rogério Branco, apoiar a programação reforça o compromisso da empresa com o desenvolvimento regional e a valorização da cidade: “Nova Friburgo faz parte da nossa história e do nosso crescimento. Participar dessa celebração é uma forma de valorizar a cidade, incentivar eventos que movimentam a economia e proporcionar experiências especiais para a população”, destacou.
A expectativa é de forte movimentação no comércio, rede hoteleira e setor gastronômico durante os dias de festa, consolidando o aniversário da cidade como uma das principais datas do calendário turístico da Região Serrana.
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