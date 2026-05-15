Felipe Araújo é o grande nome da noite de abertura do festival - Reprodução Facebook Cantor

Felipe Araújo é o grande nome da noite de abertura do festivalReprodução Facebook Cantor

Publicado 15/05/2026 08:57 | Atualizado 15/05/2026 09:05

A programação pelos 208 anos de Nova Friburgo promete reunir milhares de pessoas entre os dias 15 e 17 de maio, com shows, desfile cívico, concerto especial e diversas atrações culturais espalhadas pela cidade. O principal palco da festa será a Praça do Suspiro, um dos cartões-postais do município, que recebe um grande festival musical.



Entre os artistas confirmados estão Felipe Araújo, Victoria Gabi e Thiago Martins, que comandam os shows principais da programação. Além das atrações nacionais, o evento contará com apresentações de artistas locais, teatro infantil, área kids, praça de alimentação e palco 360º.



A abertura acontece na sexta-feira (15), com show de Felipe Araújo à meia-noite. No sábado (16), data oficial do aniversário da cidade, a cantora Victoria Gabi sobe ao palco principal. Já no domingo (17), Thiago Martins encerra as comemorações com muito samba e pagode.



Outro destaque da programação será o tradicional desfile cívico comemorativo, marcado para a manhã de sábado (16), na Avenida Alberto Braune. O evento reunirá escolas, bandas, projetos sociais, forças de segurança e representantes de diferentes segmentos da sociedade friburguense.



Ainda no sábado, o Teatro Municipal Laércio Rangel Ventura recebe o “Concerto dos 208 anos”, apresentado pela Banda Campesina Friburguense, reforçando o caráter cultural das comemorações. Ação especial para camarote no show de abertura



Segundo a Prefeitura, os shows principais estão sendo viabilizados por meio de parceria com a iniciativa privada, sem custos de contratação para os cofres públicos.



Segundo o CEO da Gênesis Empreendimentos, Rogério Branco, apoiar a programação reforça o compromisso da empresa com o desenvolvimento regional e a valorização da cidade: “Nova Friburgo faz parte da nossa história e do nosso crescimento. Participar dessa celebração é uma forma de valorizar a cidade, incentivar eventos que movimentam a economia e proporcionar experiências especiais para a população”, destacou.



A expectativa é de forte movimentação no comércio, rede hoteleira e setor gastronômico durante os dias de festa, consolidando o aniversário da cidade como uma das principais datas do calendário turístico da Região Serrana. Uma das empresas patrocinadoras da celebração promove uma ação especial nas redes sociais, com sorteio de um par de ingressos para o camarote oficial do grande show da noite de abertura, do cantor Felipe Araújo. Para participar, basta acessar o Instagram da empresa ( @genesisempreendimentos ), localizar a publicação da promoção e seguir as instruções.Segundo o CEO da Gênesis Empreendimentos, Rogério Branco, apoiar a programação reforça o compromisso da empresa com o desenvolvimento regional e a valorização da cidade: “Nova Friburgo faz parte da nossa história e do nosso crescimento. Participar dessa celebração é uma forma de valorizar a cidade, incentivar eventos que movimentam a economia e proporcionar experiências especiais para a população”, destacou.A expectativa é de forte movimentação no comércio, rede hoteleira e setor gastronômico durante os dias de festa, consolidando o aniversário da cidade como uma das principais datas do calendário turístico da Região Serrana.

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