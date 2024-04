Acidente aconteceu na cidade de Teixeira de Freitas, na Bahia - DIVULGAÇÃO/BOMBEIROS

Rio - Um ônibus de turismo do Rio de Janeiro tombou na BR-101, no trecho da cidade Teixeira de Freitas, no extremo sul da Bahia, e deixou nove mortos e 23 feridos, na manhã desta quinta-feira (11). Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o veículo, que estava com 34 passageiros, bateu em um barranco na rodovia.

De acordo com a PRF, o acidente aconteceu no km 885, por volta das 4h30. O ônibus da RM Viagens e Turismo fazia uma excursão com trajeto entre o Rio de Janeiro e Porto Seguro, também na Bahia.

Até o momento, o Departamento de Polícia Técnica (DPT) da Bahia confirmou oito dos nove óbitos: Clea da Conceição Faria, Conceição Maria dos Santos Rangel, Glória Regina do Nascimento Cunha, Irapuã de Azevedo, Maria Jose Nicomedes Sinfrônio, Regina Maura Feitosa, Ronaldo do Espírito Santo de Oliveira e Valter Nery.

Em entrevista à 'Globonews', da TV Globo, o secretário de Saúde de Teixeira de Freitas, Danilo Fernandes Ricardo, afirmou que, além dos oito óbitos no local, uma outra pessoa morreu no hospital. "Desses 24 feridos, seis estão no bloco cirúrgico e um veio a óbito. Na enfermaria, com ferimentos leves, temos outros 18 pacientes", disse o secretário.

Em nota, a empresa de turismo informou que está empenhada em "prestar todo o suporte necessário aos envolvidos e que se coloca à disposição para fornecer qualquer informação, a fim de amenizar os impactos do acontecimento".

Segundo a PRF, a "velocidade incompatível" do ônibus na BR-101 pode ter sido um dos motivos da colisão e, consequentemente, do tombamento. No entanto, a RM afirmou que "a causa do acidente ainda não foi esclarecida".

Dentre os 34 passageiros, nove morreram, 23 ficaram feridos e os dois motoristas não tiveram ferimentos. Até o momento, não há informações sobre o estado de saúde das vítimas, que foram levadas para o Hospital Municipal de Teixeira de Freitas.



*Reportagem do estagiário Leonardo Marchetti, sob supervisão de Iuri Corsini