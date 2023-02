Neste ano, o cronograma ficou dividido entre matinês no Píer do Centro e shows noturnos na Praça da Estação. - Anna Clara Laurindo (RC24h)

Publicado 13/02/2023 15:09

Iguaba Grande começa seu Carnaval na próxima quinta-feira (16), com bandas locais e na sexta (17), em grande estilo, com um showzaço do cantor Diogo Nogueira, na Praça da Estação. Serão seis dias de uma programação pra lá de diversificada.

Para toda a família e criançada, a secretaria de Cultura preparou o Carnaval da Família que acontece dos dias 18 a 21 de fevereiro na praça da Estação, a partir de 18h. A festa irá contar com desfile à fantasia infantil, brincadeiras com a Turma da Tia Carol e shows com Jorge Luperce, Alan Quintanilha e Violúdicos.

Além disso, durante os dias 18 a 21 de fevereiro, o Píer do Centro vai receber o CarnaPíer, com shows a partir de 14h para quem estiver curtindo a orla durante o dia. Os tradicionais blocos carnavalescos de Iguaba estão de volta. De 18 a 21 de fevereiro, 12 blocos vão desfilar no centro de Iguaba, com horários entre 18h, 20h e 22h.

O secretário de Turismo, Ricardo Coutinho, afirmou que é uma alegria poder estar realizando a festa de carnaval. “Estamos planejando cada detalhe para entregar diversão com segurança para a nossa população. O carnaval de Iguaba sempre foi destaque na Região, tenho certeza que será uma festa linda que ficará para a história de Iguaba.”

Organização e apoio

Durante todos os eventos, terá disponível atendimento médico com equipe e ambulância, além da Guarda Municipal e equipe de Fiscalização e Postura.

Nos dias em que houverem atividades de carnaval na Praça da Estação, as ruas Dr. João Vasconcelos, Simonides Valadares Guimarães e Movam Barbosa Guimarães estarão bloqueadas. A equipe de Fiscalização e Postura fará a inspeção de coolers e isopores para retirada de garrafas, copos, taças e canecas de vidro.

O Centro da cidade, Avenida Paulino Pinto Pinheiro, ficará fechado durante os desfiles dos blocos.

Confira a programação completa:

QUINTA (16)

Palco principal na Praça da Estação

22h – Di Marinho e Banda

00h30 – Bateria Surdo Um do Mestre Wesley Mangueira

SEXTA (17)

Palco principal na Praça da Estação

22h – Raylane Mendes

00h30 – Diogo Nogueira

SÁBADO (18)

CarnaPíer

14h – Felipe Cowboy

Desfile dos blocos

20h- Bloco do Piu Piu e Vem na Minha Garupa – Concentração em frente ao bar do Piu Piu – Rua Nossa Sra. de Fátima, nº 228/ Desfile no Centro

22h- Imperatriz Iguabense – Centro

Carnaval da Família

18h – Jorge Luperce e banda tradicional

Palco Principal da Praça da Estação

22h – Herick Almeida

00h30 – Michele Rosa

DOMINGO (19)

CarnaPíer

14h – Eu Júnior

Desfile dos blocos

17h30 – Bloco Rola Cansada – O bloco desfilará na rua México, bairro Canellas City n570, próximo à loja maçonaria

20h – Sacode Senão Pinaga – Circuito Centro

22h – Pimenta no Orkut – Circuito Centro

Carnaval da Família

18h – Alan Quintanilha

Palco Principal da Praça da Estação

22h – Thiago Mastra

00h30 – André Viana

SEGUNDA (20)

CarnaPíer

14h – Grupo Sobre Nós

Desfile dos blocos

16h – Cara de Leão – Circuito Centro

18h – Bloco da Academia Popular – Circuito Centro

20h – Mergulha e Volta – Circuito Centro / Concentração em frente ao posto BR

Carnaval da Família

18h – Jorge Luperce e banda tradicional

Palco Principal da Praça da Estação

22h – Thiago Dê

00h30 – Rabuja

TERÇA (21)

CarnaPíer

14h – Diego Santos

Desfile dos blocos

18h – Mamadeira tá cheia – Circuito Centro / Concentração na rua do DPO (Bar da Léa)

20h – Acadêmicos da Pedreira – Circuito Centro

22h – Acadêmicos de Iguaba Grande – Circuito Centro

Carnaval da Família

18h – Alan Quintanilha

20h – Banda Violúdicos

Palco Principal da Praça da Estação

22h Mike Moreno “Ex banda Nohall”

00h30 – Sandro Martins