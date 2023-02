A Polícia Militar prendeu três pessoas acusadas de tráfico de drogas na Região dos Lagos nesta segunda-feira (6). - Letycia Rocha (RC24h)

Publicado 07/02/2023 16:24

A Polícia Militar prendeu três pessoas acusadas de tráfico de drogas na Região dos Lagos nesta segunda-feira (6).

Em São Pedro da Aldeia, um criminoso de 18 anos foi capturado na Rua das Colinas, no bairro homônimo, após uma denúncia anônima. Ele foi flagrado no momento em que entregava uma carga de drogas para um usuário, que fugiu. Nas proximidades do local, os agentes arrecadaram 233 buchas de maconha, 192 cápsulas de cocaína, um aparelho celular e R$ 29 em espécie. O acusado foi encaminhado para a 125ª Delegacia de Polícia (125ª DP), autuado e preso.

Em Unamar, no distrito de Tamoios, em Cabo Frio, um outro elemento foi preso com 290 buchas de maconha e 190 cápsulas de cocaína na Rua Guiomar Novaes. O acusado foi capturado durante um patrulhamento da polícia e encaminhado para a 126ª DP, onde foi autuado e permaneceu preso.

Também em Cabo Frio, dessa vez na praça do bairro São Cristóvão, um criminoso foi preso durante um patrulhamento da Polícia Militar. Os agentes tiveram a atenção voltada para quatro pessoas em atitude suspeita e realizaram a abordagem. Com o acusado, a PM arrecadou 29 buchas de maconha e R$ 56. Os outros três estavam com uma bucha de maconha e R$ 250 em espécie. Todos foram encaminhados para a 126ª DP, onde N.S.M. confessou a prática ilícita e permaneceu preso por tráfico de drogas. Os outros envolvidos foram ouvidos e liberados.

Polícia apreende carga de drogas em Iguaba Grande

A Polícia Militar apreendeu ua carga de drogas no bairro Canellas City, em Iguaba Grande, na tarde desta segunda-feira (6).

O material foi arrecadado após uma denúncia sobre elemento que estariam transportando entorpecentes do Rio de Janeiro para o município em uma motocicleta.

A dupla foi interceptada, mas entrou em fuga, deixando uma sacola com 21 cápsulas de cocaína e duas buchas de maconha para trás.

A ocorrência foi registrada na 129ª Delegacia de Polícia (129ª DP) e ninguém foi preso.

Carro utilizado por criminosos em tentativa de homicídio de policial federal é apreendido em Cabo Frio

Um carro utilizado por criminosos em uma tentativa de homicídio de policial federal foi apreendido na Estrada da Integração, em São Jacinto, em Cabo Frio, na manhã desta segunda-feira (6).

O veículo foi localizado após uma denúncia e estava com registro de roubo.

O automóvel foi removido para a 126ª Delegacia de Polícia (126ª DP) e ninguém foi preso.

Foragido da Justiça por não pagar pensão alimentícia é preso em Cabo Frio

Um homem considerado foragido da Justiça foi preso na manhã desta segunda-feira (6) no bairro Braga, em Cabo Frio. Contra ele havia um mandado de prisão por não pagamento de pensão alimentícia.

Segundo a Polícia Militar, um automóvel Jeep Renegade foi apreendido durante a ação, em cumprimento de mandado de busca e apreensão.

O elemento foi encaminhado para a 126ª Delegacia de Polícia (126ª DP), onde permanece à disposição da Justiça.